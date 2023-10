După Paul Pogba, încă un jucător al lui Juventus riscă suspendarea

Mijlocașul lui Juventus, Nicolo Fagioli, riscă o interdicție de până la trei ani, deoarece ar fi pariat în favoarea mai multor echipe.

Procuratura din Torino investighează presupusa activitate a jucătorului de 22 de ani pe platforme de pariuri online neautorizate.

Cazul a luat naștere atunci când anchetatorii au verificat tranzacțiile unor site-uri de jocuri de noroc care funcționau fără licență și au descoperit numele lui Nicolo Fagioli (22 de ani). Astfel de infracțiuni se soldează, de obicei, cu o amendă, dar pentru că Fagioli este un sportiv profesionist, pedeapsa poate fi mai grea.

Vestea este cu atât mai îngrijorătoare pentru Juventus, care ar ajunge la al doilea fotbalist suspendat în decurs de doar o lună. Nicolo Fagioli riscă o pedeapsă de până la trei ani.

