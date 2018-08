Prima reactie a brazilianului Ronaldo, dupa ce a fost internat de urgenta la spital! Care este starea lui

Ronaldo a fost internat vineri in spital

Ronaldo si-a intrerupt brusc vacanta din Ibiza si a fost dus la spital, dupa ce a acuzat ca se simte foarte rau.

Medicii l-au diagnosticat cu pneumonie si l-au internat la terapie intensiva.

Dupa doua zile petrecute in spitalul din Ibiza, Ronaldo se simte mai bine, iar astazi a postat pe Twitter primul mesaj despre starea lui de sanatate.

"Prieteni, am contractat o raceala puternica in Ibiza si am fost internat de urgenta vineri seara. Acum totul este in regula. Ma voi intoarce acasa luni. Va multumesc tututor pentru sprijinul si mesajele pe care mi le-ati trimis", a scris Ronaldo.