Starul Jaylen Brown a semnat un nou contract pe cinci ani cu echipa Boston Celtics, în valoare totală de 304 milioane de dolari, epilogul mai multor săptămâni de negocieri, anunţă mass-media americană, citată de AFP.

Acesta este cel mai valoros contract din istoria campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), depăşindu-l pe cel semnat anul trecut de sârbul Nikola Jokic cu Denver Nuggets (264 milioane dolari).

În vârstă de 26 de ani, Jaylen Brown a fost selecţionat de două ori pentru All Star Game, meciul vedetelor din NBA, fiind unul dintre jucătorii care au contribuit din plin la reuşita echipei Celtics din ultimii ani, ajutând-o să atingă play-off-ul NBA în şapte sezoane consecutive.

Noul contract al lui Brown cu gruparea din estul Statelor Unite îi garantează că va rămâne la Boston până la finalul sezonului 2028-2029.

Această prelungire obţinută după mai multe săptămâni de negocieri a venit în momentul în care lui Jaylen Brown i-a mai rămas un an din contractul său actual, care îi va aduce 31,8 milioane de dolari în sezonul 2023-2024.

Jaylen Brown a reuşit în sezonul trecut cele mai bune prestaţii din cariera sa, cu medii de 26,6 puncte, 6,9 recuperări şi 3,5 pase decisive pe meci, formând un duo ofensiv redutabil alături de Jayson Tatum.

