Marile forțe ale Europei sunt atente la un puști minune, un jucător perceput drept ”perla țării”! Barcelona și AC Milan îl vor pe fotbalist, după cum o persoană din lumea impresariatului a declarat pentru Sport.ro.

Sârbii lansează jucători pe bandă rulantă, iar unul dintre cei mai promițători este legitimat la Partizan Belgrad... momentan! Mijlocașul Matija Popovic, născut în Germania, a atras multe priviri și este pe cale să plece din țara vecină nouă în iarnă, când își termină contractul cu formația din Belgrad.

Partizan nu poate să îl mai țină, dar nici bani nu poate obține în schimbul lui Matija Popovic, al cărui contract expiră chiar la finalul acestui an. Astfel, mijlocașul atipic, după cum l-a numit un impresar într-o discuție cu Sport.ro, poate face pasul la un club mare din Europa.

Matija Popovic, ”perla țării” în Serbia! Mijlocașul, între AC Milan și Barcelona

Cine este Matija Popovic? Este născut în afara Serbiei, în Germania, la Altotting și, la numai 17 ani, măsoară 1.93 m. Înălțimea l-ar recomanda pentru postul de atacat de careu mai mult, mijlocaș defensiv sau fundaș central, dar excelează pe poziția de mijlocaș de creație și mai poate da randament bun și în bandă.

Are o viteză atipică pentru înălțimea lui, dar și o tehnică remarcabilă. În plus, viziunea din teren i-a dat posibilitatea să iasă în evidență și mai mult.

Sezonul trecut a evoluat pentru echipa sub 17 ani a celor de la Partizan Belgrad și a avut realizări incredibile: 24 de meciuri, 20 de goluri și cinci pase decisive. Are șapte meciuri și pentru naționala Serbiei la aceeași categorie de vârstă și a marcat un gol.

Un impresar vorbește, pentru Sport.ro, la superlativ de Matija Popovic

Două dintre marile cluburi interesate de el sunt, conform unui impresar care a discutat cu Sport.ro, AC Milan și Barcelona, dar ele nu sunt singurele. Și alte cluburi de top intenționează să îi obțină semnătura.

”Este un tânăr foarte, foarte bun, are un potențial extraordinar și poate ajunge foarte mare. Nu degeaba a tot fost urmărit de scouterii echipelor importante. Din câte știu, din câte am vorbit cu anumiți oameni din Serbia, este dorit de marile echipe. Și Barcelona și-a trimis scouterii să îl urmărească, dar și alte formații.

Am discutat acum o lună cu cineva din Serbia și mi-a spus că ar fi interesate de el și două mari cluburi din Serie A, printre care și AC Milan. Nu e întâmplător asta, dar e un jucător atipic, nu știu cu cine aș putea să îl compar.

E foarte înalt, dar are viteză și tehnică foarte bune. E slab, dar are forță, își domină adversarii. Este și un jucător inteligent, se vede asta din modul în care tratează fazele, e ca un jucător de șah, așa îmi dă impresia.

Are execuții incredibile. Nu a debutat la seniori, dar ceea ce face la echipele de tineret e impresionant. Dacă va continua așa, va ajunge unul dintre cei mai buni jucători din lume. Eu l-am văzut, am urmărit de la stadion câteva meciuri cu el și chiar am rămas impresionat”, a spus un impresar român conectat la fotbalul din Serbia, pentru Sport.ro.

Presa internațională anunță că Matija Popovic este mai aproape de AC Milan

Matija Popovic a ajuns la Partizan Belgrad în noiembrie 2021, după o aventură de câțiva ani la formațiile ”under” ale FK Vojvodina, tot din Serbia.

Rămâne de văzut unde va ajunge la începutul anului următor ”perla Serbiei”, dar, conform anumitor informații din presa internațională, acum se află în discuții avansate cu AC Milan.