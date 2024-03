Pep Guardiola, atacat de un jucător aflat sub contract cu Manchester City

Jucătorul portughez, care este împrumutat la FC Barcelona până la finalul sezonului, a mărturisit că a luat cea mai bună decizie atunci când a plecat de la formația pregătită de Pep Guardiola.

În a doua jumătate a sezonului trecut, Joao Cancelo a fost împrumutat la Bayern Munchen, iar apoi a trecut pe Camp Nou pentru această stagiune.

Portughezul a ținut să lămurească anumite speculații apărute în presă despre felul în care s-a produs despărțirea dintre el și Pep Guardiola.

După plecarea lui Joao Cancelo la Bayern Munchen, tehnicianul portughez declara că "iubește să joace, se antrenează precum cei mai buni, dar trebuie să fie fericit, așa că am decis împreună că ar fi cel mai bine să-l lăsăm să meargă la Munchen".

"Au fost minciuni! Niciodată nu am fost un coleg de echipă rău și puteți să-i întrebați pe Nathan Ake sau pe Rico Lewis. Nu am niciun complex de superioritate sau inferioritate față de ei, dar asta este opinia antrenorului.

Cred că cei de la Manchester City au fost puțin nerecunoscători față de mine când au spus asta, pentru că am fost un jucător important al lor în ultimii ani. Nu mi-am lăsat niciodată mai prejos atașamentul față de club, sau față de fani. Îmi amintesc o dată când am fost jefuit, iar a doua zi jucam pe Emirates cu Arsenal.

Sunt lucruri pe care nu le uiți. DIn păcate lumea o să-și amintească ce zice mister Guardiola, fiindcă are mult mai multă putere decât mine. Prefer să știu că am spus adevărul, sunt împlinit cu ce am făcut. Sunt o persoană transparentă, nu mint niciodată!", a declarat Cancelo, pentru A Bola.

Joao Cancelo vrea să rămână la FC Barcelona!

Într-un interviu acordat pentru publicația italiană Gazzetta dello Sport, Joao Cancelo a recunoscut că și-ar dori să rămână la Barcelona.

Acum, agentul său, Jorge Mendes, lucrează pentru a obține un acord cu Manchester City în privința unui transfer definitiv, a scris jurnalistul Nicolo Schira, pe contul său de Twitter.

Joao Cancelo ar fi o pierdere grea pentru FC Barcelona, având în vedere că acesta s-a integrat rapid în echipă. A devenit titular incontestabil în cel mai scurt timp, reușind să bifeze 32 de apariții și să marcheze de patru ori, cifră la care se adaugă și patru pase decisive.