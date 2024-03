Ofertă de 100 de milioane de euro pentru un fotbalist de la Barcelona! Catalanii sunt gata să o accepte

Catalanii ar putea primi o sumă importantă în schimbul unui jucător transferat în urmă cu două sezoane de gruparea catalană. Este vorba despre brazilianul Raphinha (27 de ani), care este dorit în Arabia Saudită.

Al-Hilal, clubul care domină fotbalul din Arabia Saudită, a trimis deja o ofertă de 100 de milioane de euro pentru a-l transfera pe mijlocașul sud-american.

Potrivit jurnalistului brazilian Joaquim Piera, Barcelona se gândește să accepte oferta, pe care o consideră ”prea bună pentru a o refuza”.

Și Raphinha ar avea de câștigat cu un transfer în Arabia Saudită. Șeicii sunt gata să-i ofere un salariu de trei ori mai mare față de cel pe care-l câștigă în prezent la campioana Spaniei.

