Pe picior de plecare din Grecia, Elias Charalambous a rupt tăcerea: „Mă îngrijorează enorm”

Levadiakos s-a duelat cu Volos în etapa cu numărul 7 din campionatul Greciei. Duelul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar Octavian Popescu și Alex Pantea au fost introduși pe teren încă din primul minut.

Pe picior de plecare din Grecia, Elias Charalambous a rupt tăcerea

Dacă Alex Pantea a fost înlocuit în minutul 56, Octavian Popescu a rezistat pe gazon pe toată durata partidei. A fost pentru prima oară de la împrumutul de la FCSB când atacantul a fost integralist.

Încrederea lui Elias Charalambous a fost răsplătită, iar Tavi, spre deosebire de colegii săi, s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Talentatul jucător a primit nota 7,5 din partea experților de la Flashscore, însă, din nefericire, echipa sa nu a reușit să se impună.

În urma acestui rezultat, Levadiakos a ajuns la două puncte obținute în primele 7 etape. Cum remiza a venit pe teren propriu, în fața ultimului loc, Elias Charalambous ar putea fi demis, rezultatele fiind mult sub așteptări.