Pe picior de plecare din Grecia, Elias Charalambous a rupt tăcerea: „Mă îngrijorează enorm”

Pe picior de plecare din Grecia, Elias Charalambous a rupt tăcerea: „Mă îngrijorează enorm” Fotbal extern
SPORT.RO
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Elias Charalambous a vorbit după ultimul meci din campionatul Greciei.

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Levadiakos s-a duelat cu Volos în etapa cu numărul 7 din campionatul Greciei. Duelul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar Octavian Popescu și Alex Pantea au fost introduși pe teren încă din primul minut.

Pe picior de plecare din Grecia, Elias Charalambous a rupt tăcerea

Dacă Alex Pantea a fost înlocuit în minutul 56, Octavian Popescu a rezistat pe gazon pe toată durata partidei. A fost pentru prima oară de la împrumutul de la FCSB când atacantul a fost integralist.

Încrederea lui Elias Charalambous a fost răsplătită, iar Tavi, spre deosebire de colegii săi, s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Talentatul jucător a primit nota 7,5 din partea experților de la Flashscore, însă, din nefericire, echipa sa nu a reușit să se impună.

În urma acestui rezultat, Levadiakos a ajuns la două puncte obținute în primele 7 etape. Cum remiza a venit pe teren propriu, în fața ultimului loc, Elias Charalambous ar putea fi demis, rezultatele fiind mult sub așteptări.

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La scurt timp după fluierul final, cipriotul a expus că îl îngrijorează enorm ultimele rezultate, însă nu a vorbit despre o despărțire. Elias Charalambous a ținut să amintească că echipa își creează ocazii, acesta fiind aspectul pozitiv din acest start de stagiune.

„Nu am marcat niciun gol. Ne creăm ocazii în fiecare meci, dar ne lipsește ceva în ultima treime. Dacă nu ne-am crea ocazii, aș spune că acolo este problema. Și înainte ca adversarul să rămână în zece oameni, am avut ocazii. După eliminare, spațiile s-au deschis, am încercat, am făcut totul bine, dar dacă nu marchezi, rezultatul nu vine.

Mă îngrijorează enorm. Încercăm să lucrăm la construcție, la finalizare. Să fie oare presiunea? Stresul? Nu știu. Nu caut scuze. Trebuie să ne dăm seama ce nu funcționează. Nu am ce să le reproșez băieților, pentru că muncim și încercăm, dar când nu marchezi....”, a declarat Elias Charalambous, citat de presa din Grecia.

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