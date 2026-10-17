Metoda neobișnuită prin care Gigi Becali își păcălește trupul: „Fac asta ca să-i arăt cine-i stăpânul”

Metoda neobișnuită prin care Gigi Becali își păcălește trupul: „Fac asta ca să-i arăt cine-i stăpânul” Fotbal intern
SPORT.RO
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Gigi Becali a dezvăluit că a renunțat definitiv la consumul de carne și aplică o metodă inedită atunci când simte nevoia să mănânce acest aliment.

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Din articol

Finanțatorul de la FCSB a explicat că își testează voința mestecând bucățile de carne fără să le înghită, pentru a-și demonstra că deține controlul asupra propriului corp.

„Nu mănânc carne deloc, nici nu o ating. Câteodată o iau în gură așa, o mestec și o scuip. Fac asta ca să-i arăt trupului cine-i stăpânul. Îl amăgesc. Deci pun carnea în gură, nu o mănânc, o mestec țaca-țaca, iar corpul crede că gata, îmi dă carne acum. Iar eu îi zic – Băi, nene, stai că-ți dau eu ție acum, că te-am păcălit cu carnea – și pac, o scuip imediat”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

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Gigi Becali
Gigi Becali
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Gigi Becali are motive de bucurie

Daniel Bîrligea are șanse mari să rămână definitiv în Serie A, la Frosinone, club la care FCSB l-a împrumutat la finalul lunii august în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Înțelegerea dintre cele două grupări prevede obligativitatea transferului definitiv al atacantului, pentru încă 3,5 milioane de euro, în cazul în care echipa italiană reușește să se salveze de la retrogradare la finalul acestui sezon.

Parcursul nou-promovatei pregătite de Massimiliano Alvini face ca activarea clauzei să devină foarte probabilă, întrucât Frosinone a urcat pe locul 4 după victoria cu 4-2 în fața lui Sassuolo. Deși s-au disputat doar șapte etape, calculele în timp real realizate de statisticienii de la Football Meets Data îi oferă echipei lui Bîrligea aproape 95% șanse de a se menține în prima ligă, în timp ce principalele favorite la retrogradare sunt Venezia (77,7%), Monza (40,6%), Parma (40,5%), Lecce (38,1%) și Genoa (30,6%).

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