Metoda neobișnuită prin care Gigi Becali își păcălește trupul: „Fac asta ca să-i arăt cine-i stăpânul”

Finanțatorul de la FCSB a explicat că își testează voința mestecând bucățile de carne fără să le înghită, pentru a-și demonstra că deține controlul asupra propriului corp.

„Nu mănânc carne deloc, nici nu o ating. Câteodată o iau în gură așa, o mestec și o scuip. Fac asta ca să-i arăt trupului cine-i stăpânul. Îl amăgesc. Deci pun carnea în gură, nu o mănânc, o mestec țaca-țaca, iar corpul crede că gata, îmi dă carne acum. Iar eu îi zic – Băi, nene, stai că-ți dau eu ție acum, că te-am păcălit cu carnea – și pac, o scuip imediat”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.