Metoda neobișnuită prin care Gigi Becali își păcălește trupul: „Fac asta ca să-i arăt cine-i stăpânul”

Finanțatorul de la FCSB a explicat că își testează voința mestecând bucățile de carne fără să le înghită, pentru a-și demonstra că deține controlul asupra propriului corp.
„Nu mănânc carne deloc, nici nu o ating. Câteodată o iau în gură așa, o mestec și o scuip. Fac asta ca să-i arăt trupului cine-i stăpânul. Îl amăgesc. Deci pun carnea în gură, nu o mănânc, o mestec țaca-țaca, iar corpul crede că gata, îmi dă carne acum. Iar eu îi zic – Băi, nene, stai că-ți dau eu ție acum, că te-am păcălit cu carnea – și pac, o scuip imediat”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.
Gigi Becali are motive de bucurie
Daniel Bîrligea are șanse mari să rămână definitiv în Serie A, la Frosinone, club la care FCSB l-a împrumutat la finalul lunii august în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Înțelegerea dintre cele două grupări prevede obligativitatea transferului definitiv al atacantului, pentru încă 3,5 milioane de euro, în cazul în care echipa italiană reușește să se salveze de la retrogradare la finalul acestui sezon.
Parcursul nou-promovatei pregătite de Massimiliano Alvini face ca activarea clauzei să devină foarte probabilă, întrucât Frosinone a urcat pe locul 4 după victoria cu 4-2 în fața lui Sassuolo. Deși s-au disputat doar șapte etape, calculele în timp real realizate de statisticienii de la Football Meets Data îi oferă echipei lui Bîrligea aproape 95% șanse de a se menține în prima ligă, în timp ce principalele favorite la retrogradare sunt Venezia (77,7%), Monza (40,6%), Parma (40,5%), Lecce (38,1%) și Genoa (30,6%).