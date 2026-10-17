CSO Voluntari a câştigat sâmbătă, la Tulcea, pentru a treia oară consecutiv Supercupa României, după ce a învins deţinătoarea Cupei României, Volei Alba Blaj, scor 3-0.

Laura Pascoa a avut cele mai multe puncte din meci

Scorul pe seturi a fost 25-21, 30-28, 25-16.

Laura Pascoa 19 puncte, Lorena Lorber Fijok 14 şi Nicole van de Vosse 12 au fost principalele realizatoare de la învingătoare. Pentru Blaj, cele mai multe puncte le-a reuşit Elina Maria Rodriguez 16.

Dinamo Bucureşti şi SCM Zalău, supercupa la masculin

Noua sală din Tulcea găzduieşte, sâmbătă seară, şi Supercupa României la masculin, între campioana Dinamo Bucureşti şi SCM Zalău, câştigătoarea Cupei României.

În 2025, Supercupa României a fost câştigată tot de CSO Voluntari, la feminin (3-1 cu Volei Alba Blaj), respectiv de Corona Braşov, la masculin (3-0 cu Dinamo Bucureşti).

News.ro