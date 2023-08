Pas greșit pentru Dan Petrescu în campionat! Jeonbuk a fost învinsă de lider, dar echipa rămâne pe podium

Formația antrenată de Dan Petrescu a primit gol în minutul 72, reușita aparținându-i lui Um Won-Sang. În urma acestui rezultat, Ulsan Hyundai și-a consolidat poziția de lider, cu 60 de puncte, în timp ce Jeonbuk a rămas pe locul trei, cu 41 puncte.

La trupa lui Dan Petrescu, Nana Boateng, fostul jucător al celor de la CFR Cluj, a fost integralist.

Reacția lui Dan Petrescu după înfrângere

După meci, tehnicianul român a mărturisit că ar fi fost mai echitabil un rezultat de egalitate.

"Per total, am avut ghinion! Am avut ghinion în repriza a doua. Din punct de vedere statistic, nu era un meci de pierdut. Un egal ar fi fost mai potrivit. Dar e fotbal, și poți pierde. Nu am pierdut prea mult din posesie. Dacă am fi profitat de cele două șanse din prima repriză, am fi condus cu 2-0. Dacă nu marchezi când ai ocazia, fotbalul te pedepsește.

Nivelul jucătorilor de la Jeonbuk a crescut, în comparație cu începutul meu aici. Chiar dacă comiți o greșeală mică, poți pierde. Cred că a fost o greșeală că am primit gol.

În cazul unui derby, ca antrenor, ca jucător, îmi place să particip la astfel de meciuri. E frumos să joci un derby, dar nu e plăcut să-l pierzi. Atmosfera a fost una extraordinară", a declarat Dan Petrescu, conform besteleven.com.