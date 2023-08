Neymar a reușit primele două goluri ale lui Paris Saint-Germain. Starul brazilian a deschis scorul în minutul 40, după ce s-a distrat cu defensiva lui Jeonbuk și a finalizat cu un șut la colțul scurt, iar în minutul 83 a punctat în urma unei pase excelente a lui Fabian Ruiz. Scorul final a fost stabilit de nou-venitul Marco Asensio, care a marcat cu un șut spectaculos din afara careului.

Dan Petrescu s-a tras în poză cu starurile de la PSG

La câteva zile după meci, Bogdan Aldea, preparatorul fizic din staff-ul lui Jeonbuk Hyundai, a postat câteva fotografii realizate alături de Dan Petrescu și de starurile lui Paris Saint-Germain.

În imagini apar Neymar, căpitanul Marquinhos, Kang-in Lee, dar și antrenorul lui Paris Saint-Germain, spaniolul Luis Enrique.

După meciul cu PSG, Jeonbuk a revenit rapid la meciurile din campionat, iar în weekend a câștigat partida cu Incheon (2-0), din runda cu numărul 25. Formația lui Dan Petrescu a urcat pe locul 3 în campionatul Coreei de Sud, cu 40 de puncte, la 17 lungimi în spatele liderului Ulsan Hyundai.

Echipa lui PSG la meciul cu Jeonbuk: Donnarumma - Bernat, Pereira, Kurzawa, Serif - Ndour, Ethan Mbappe, Verratti - Gharbi, Ekitike, Neymar

Dan Petrescu, furios după meciul cu PSG: "Am avut penalty! Arbitrul a fost nedrept"

Deși a fost doar un meci amical, Dan Petrescu s-a arătat nemulțumit de o prespusă eroare de arbitraj. Antrenorul lui Jeonbuk a reclamat că echipa sa nu a primit un penalty în repriza secundă, a recunoscut că a avut multe de învățat din acest joc și a comentat prestația sud-coreeanului Kang-In Lee, noul star al parizienilor.

"În prima repriză, jocul a fost echilibrat, am avut o prestație bună. Ambele echipe au avut ocazii, dar Neymar a făcut diferența. Am mers bine și în repriza secundă, dar nu ni s-a acordat un penalty, iar Neymar a mai înscris o dată. Două lucruri au decis meciul de azi: Neymar și decizia nedreaptă a arbitrului.

Am învățat multe din acest meci. E normal când joci contra unei echipe precum PSG. Ce mă îngrijorează acum este distanța lungă pe care trebuie să o parcurgem. Noi avem un meci important acum cu Incheon, în timp ce PSG nu are astfel de probleme. Oricum, o experiență importantă contra unei echipe speciale. Am avut multe de învățat.

Știu că PSG l-a transferat pe Kang-In Lee de la Mallorca. E greu de evaluat prestația lui. A avut puțin timp la dispoziție și s-a întors după o accidentare, dar vâzându-i modul în care pasează este clar că e talentat. De aceea l-a și transferat PSG", a spus Dan Petrescu, citat de presa din Coreea de Sud.