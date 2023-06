Campioana mondială a câștigat cu 2-0 la Beijing, meci în care Messi a deschis scorul în minutul 2. Germán Pezzella a dublat avantajul „pumelor” în minutul 68, iar pentru Argentina urmează un nou amical în Asia. Pe 19 iunie, la Jakarta, sud-americanii vor da piept cu Indonezia.

Proaspăt transferat la Inter Miami, Messi a fost protagonistul unui eveniment ciudat la intrarea în China. Ajuns la Beijing cu un avion privat, după o escală în Taiwan, Leo a fost oprit de agenții de securitate din cauza unei probleme cu pașaportul.

Potrivit publicației El Confidencial, Messi avea la el pașaportul spaniol, nu și pe cel argentinian. Cetățenii spanioli pot intra fără viză în Taiwan câtă vreme șederea lor nu depășește 90 de zile, însă nu și în China, așa că vameșii i-au cerut argentinianului permisul de intrare în țară.

În acel moment, Messi, un pic confuz, a pus o întrebare care a devenit virală: „Ah, Taiwan nu e China?”. Taiwan este un teritoriu autonom, deși China îl consideră parte a țării sale și obiectul unei dispute interne. Potrivit autorităților de la Beijing, Taiwan este o provincie care face parte din ceea ce numesc „o singură Chină”.

???????? BREAKING NEWS: Messi has been arrested once again in China for trying to enter illegally with an invalid passport. ❌

He reportedly asked border control “is Taiwan not part of China?” ????????

???? The full breakdown ???? pic.twitter.com/EEvfGynuRe