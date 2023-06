Lionel Messi (35 ani) a decis să nu mai continue la PSG din această vară, după două sezoane petrecute pe Parc des Prices, și să încerce o nouă aventură. Deținătorul a 7 Baloane de Aur a semnat cu Inter Miami, club patronat de David Beckham, și va juca în următorii ani în MLS.

Până a începe treaba la noua sa echipă, Lionel Messi s-a prezentat la naționala Argentinei, pentru jocurile de verificare cu Australia și Indonesia. Campionul mondial a înscris încă din primul meci, chiar din minutul 2, trimițând un șut superb cu interiorul din afara careului.

What a goal from Messi!!! This curved shot ????pic.twitter.com/UhKpnnk7xG