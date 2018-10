Acuzat de viol, Cristiano Ronaldo a gasit explicatia: "Este normal, face parte din meseria lor!" Atacul portughezului dupa dezvaluirile din presa

Cristiano Ronaldo a comentat acuzatiile de viol facute de Kathryn Mayorga.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Cristiano Ronaldo este acuzat de viol de o femeie pe nume Kathryn Mayorga. Aceasta spune ca episodul a avut loc in anul 2009, intr-o camera de hotel din Las Vegas.

Aceasta a incheiat, la momentul respectiv, o intelegere cu fotbalistul portughez, pentru a pastra tacerea si a primit 375.000 de doalari pentru asta.

Cristiano Ronaldo a vorbit intr-un video live pe Instagram cu fanii sai si, printre altele, acestia l-au intrebat si despre acuzatiile care ii sunt aduse.

"Nu, nu, nu, ceea ce au spus sunt stiri false. Vor sa se promoveze prin intermediul numelui meu, este normal. Vor sa fie faimosi, sa-mi spuna numele. Da, face parte din meseria lor. Sunt un om fericit si totul este bine", a fost raspunsul lui Ronaldo la intrebarile fanilor.

Der Spiegel a publicat un articol in care Kathryn Mayorga a vorbit public pentru prima data despre episodul din acea noapte.

"In acest moment, el este in genunchi. Spune doar 99% din ceea ce s-a intamplat. Insista ca e baiat bun, dar uita acel un procent", a spus presupusa victima pentru publicatia germana.

Totusi, avocatul femeii sustine ca starul portughez a marturisit in pledoaria sa: "Ea a spus nu si stop de cateva ori".

Scandalul a izbucnit in urma cu un an si jumatate, insa este pentru prima data cand victima a vorbit public despre ceea ce a patit in 2009.