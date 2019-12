MUTARE BOMBA de Craciun! Mircea Lucescu negociaza cu o echipa din Vest si e gata sa antreneze din nou

Lucescu e in negocieri avansate pentru preluarea conducerii tehnice.

Lucescu s-a intalnit in Elvetia cu patronul lui Sion, Christian Constantin, care confirma discutiile si spune ca il asteapta pe tehnicianul roman sa semneze imediat dupa Craciun.

"Sper ca pe 2 ianuarie, la reunirea echipei, Lucescu sa fie alaturi de noi", a declarat patronul lui Sion.

Fost portar, Constantin e arhitect si e un personaj controversat in fotbalul elvetian. El a fost suspendat 14 luni dupa ce l-a batut pe un fost selectioner al Elvetiei, chiar pe stadion.

"Stiu ca Lucescu si Constantin sunt prieteni buni si cred ca vor face echipa buna impreuna", a spus Herea, fost jucator la Sion.

Gatusso, in prezent pe banca tehnica la Napoli, a fost antrenor-jucator la elventieni in 2013, insa a rezistat numai cateva luni.

Sion e pe locul 7 din 10 in Elvetia. Are 6 brazilieni in lot si il asteapta pe Lucescu sa ia primul titlu din istorie.

Mircea Lucescu are 74 de ani si a mai primit oferte in ultima vreme de la Rapid si Santos, ultima oara fiind selectionerul Turciei, in perioada 2017-2019.