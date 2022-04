Mourinho și-a învins în sfârșit coșmarul: ”E inacceptabil să-i putem bate abia din a patra încercare”

AS Roma a reușit să nu se mai facă de râs în fața norvegienilor de la Bodo/Glimt și, după 2-2 și 1-6 în grupe și 1-2 în turul sferturilor din Conference League, s-a impus de data aceasta cu 4-0 în returul de pe ”Stadio Olimpico” și a obținut calificarea în semifinale, unde o va întâlni pe Leicester City.

Reușita golgheterului Tammy Abraham și hat-trick-ul lui Nicolo Zaniolo i-au asigurat liniștea lui Jose Mourinho.

”Chiar și după ce am pierdut în prima manșă, am avut senzația că suntem superiori. Suntem o echipă puternică, este inacceptabil să-i putem bate abia din a patra încercare.

Cred că Roma joacă mult mai bine decât spune lumea. Suntem neînvinși de o perioadă lungă (n.r. - în campionatul intern) pentru că suntem organizați, dar ăsta este adevărul: jucăm mult mai bine decât spune lumea”, a declarat antrenorul portughez după calificarea în semifinalele Conference League.

Tammy Abraham is only the third Roma player to hit 24 goals in a single season since the start of the century ???????????????????????????????? pic.twitter.com/3PMrqK2b0d