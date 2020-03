Sesiune de autografe in inchisoare! Ronaldinho le-a dat autografe pe tricouri colegilor de celula din Paraguay

Ronaldinho a fost arestat pentru posesie de documente false.

Cat timp isi asteapta pedeapsa, super-starul brazilian si-a facut prieteni in inchisoare, carora le-a oferit si autografe in celula, informeaza The Sun.

In penitenciarul destinat vedetelor din capitala Asuncion au fost facute fotografii care arata ca Ronaldinho se simte bine, iar un coleg este bucuros ca a obtinut semnatura acestuia pe un tricou cu Flamengo.

Ministerul de Interne din Paraguay a dezvaluit ca brazilianul este tinut intr-un loc care seamana mai mult cu un hotel, nu cu o inchisoare si a facut precizari cu privire la dieta lui Ronaldinho "dupa gratii".

"El este un idol pentru toata lumea! Nu stiu daca va juca un meci de fotbal, dar cu siguranta va schimba niste pase cu oamenii aflati aici. Va spun, Unitatea Specializata unde este plasat Ronaldinho este aproape un hotel, nu un penitenciar. Brazilianului nu ii plac biscuitii sau ceaiul amar servit, insa mananca chipa (n.r.: paine aromata cu branza)", a spus ministrul.

Ronaldinho a intrat in Paraguay in urma cu o saptamana alaturi de fratele sau cu pasapoarte false. Cei doi au declarat ca actele le-au fost oferite drept cadou si le-au prezentat din greseala la aeroport, crezand ca sunt cele braziliene.