Ronaldinho ar putea castiga un purcel de 16 kilograme in inchisoare! Ce trebuie sa faca brazilianul

Arestat pentru ca a intrat in Paraguay cu un pasaport fals, Ronaldinho isi ocupa timpul cum poate. Zilele trecute, super starul brazilian a oferit autografe colegilor de celula, iar acum va lua parte la meciul de fotbal din penitenciar, unde echipa castigatoare primeste un purcel la rotisor de 16 kilograme, anunta ABC TV.

Capitanii ambelor echipe se bat deja pentru "semnatura" lui Ronaldinho, insa o regula speciala a fost deja stabilita si fostul jucator al Barcelonei nu va avea voie sa inscrie goluri.

