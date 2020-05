Decizie DRASTICA luata de FIFA! Premiul 'The Best', oferit celui mai bun jucator al planetei, nu va fi acordat nimanui in acest an

Pandemia de Covid-19 le pune inca o problema oficialilor FIFA.

Federatia internationala de fotbal (FIFA) nu va mai acorda in 2020 titlul de cel mai bun jucator al planetei. Decizia de a anula gala premiilor The Best pentru acest sezon vine in urma crizei generate de pandemia de Covid-19, anunta Marca.

Gala ar fi trebuit sa aiba loc in luna septembrie, la Milano, insa acest lucru nu se va mai intampla, pandemia de coronavirus facandu-i pe oficiali sa decida anularea evenimentului.

Lionel Messi este castigatorul titlului de cel mai bun jucator in 2019, cand s-a impus in fata lui Virgil van Dijk si Cristiano Ronaldo.

In 2018, trofeul 'The Best' pentru cel mai bun fotbalist i-a revenit lui Luka Modric, croatul care a jucat finala Campionatului Mondial din Rusia (2018).