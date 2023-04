Mesajul care l-a făcut pe Șumudică să se răzgândească! Tehnicianul nu se mai retrage și anunță că vrea naționala

„Șumi” susține că mesajele primite de la foștii „elevi” l-au făcut să revină asupra deciziei și anunță că e pregătit, după ce își va încheia socotelile cu Al Raed să preia banca tehnică a naționalei României.

„În momentul de faţă nu ştiu, am avut aşa o tresărire într-o noapte şi am simţit.

Am primit foarte multe mesaje de la foşti fotbalişti de-ai mei, chiar de la Shebab, care a citit pe Twitter şi care mi-a spus: <<după 6 ani, datorită ţie, că ai lucrat 4 luni cu mine, am ajuns la echipa naţională şi am jucat la Cupa Mondială, eşti cel mai bun antrenor cu care am lucrat vreodată şi cel mai bun motivator>>.

Inimioare, alea, alea. În momentul respectiv m-a răscolit, mă răscolesc foarte mult fanii Rapidului care îmi trimit o grămadă de mesaje”, a spus Marius Șumudică.

Șumudică, pe banca lui Al Raed din iulie 2022

Marius Şumudică a semnat în luna iulie a anului trecut cu Al Raed. „Șumi” antrenase din luna martie a aceluiași an o altă echipă din Arabia Saudită, pe Al Shabab, cu care a încheiat sezonul pe locul al patrulea.

Al Raed a încheiat pe șapte sezonul precedent, iar în această ediție ocupă locul nouă, cu 26 de puncte, după 22 de etape.

Şumudică (51 ani) este al treilea român care o antrenează pe Al Raed, după Viorel Kraus (2003-2004) şi Ciprian Panait (octombrie 2017-februarie 2018).