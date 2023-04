„Roș-albaștrii” au obținut și primul rezultat pozitiv cu noul antrenor pe banca tehnică. FCSB a învins-o în deplasare pe Sepsi OSK, la Sfântu Gheorghe, cu 2-1, și a obținut primele trei puncte din play-off-ul Superligii, după ce în prima rundă au remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1.

Episodul genial povestit de Marius Șumudică, despre noul antrenor FCSB: „Eu eram mai golănaș, i-am luat pixul!”

Marius Șumudică a vorbit despre Elias Charalambous și a povestit un episod în momentul în care cei doi evoluau la aceeași echipă din Cipru, Omonia Nicosia. Actualul antrenor român a precizat, totodată, că tehnicianul de la FCSB e o persoană care merită respectată și că a refuzat până și naționala U21 a Ciprului.

„Colegul meu de la Omonia, am jucat împreună, am stat și în cameră o perioadă. Un băiat inteligent, cuminte. Eu eram mai golănaș, nu prea mă bate ochiul, îmi dau seama. La un moment dat, i-am luat pixul să nu mai scrie, că-și lua notițe mereu, credeam că are oracol din ăla ca pe vremuri.

E un băiat care merită respectat, a venit să muncească. Știu că a refuzat foarte multe oferte, inclusiv naționala U21 a Ciprului. Am vrut să-l iau să lucreze cu mine, dar nu s-a putut. E un băiat care merită respectat, fiindcă a venit să muncească”, a spus Marius Șumudică, potrivit Digi Sport.

Prima reacție a lui Elias Charalambous, după ce a semnat cu FCSB

Tehnicianul cipriot a vorbit în cadrul unei conferințe de presă și a evidențiat faptul că e fericit, pentru că a revenit în România după atâția ani. Totodată, Elias Charalambous a precizat că FCSB e cel mai mare club din România.

„Sunt bucuros să fiu din nou aici după 10 ani, într-adevăr.

Să primesc o ofertă de la FCSB a fost extraordinar, deoarece este cel mai mare club din țară. A reușit multe lucruri în Europa și este foarte cunoscut peste tot în lume, are suporteri extraordinari, o istorie uriașă și nu regret că am acceptat să vin. Este o mare provocare pentru mine să fac parte din această echipă”, a spus Elias Charalambous pentru FCSB.

Cine este Elias Charalambous, noul antrenor de la FCSB

Elias Charalambous a jucat de-a lungul carierei pentru Omonia Nicosia, PAOK Salonic, Alki Larnaca, Karlsruher, FC Vaslui, Levadiakos și AEK Larnaca. El s-a retras în 2017 și a apoi a început cursurile de antrenor.

Fostul fundaș a evoluat la FC Vaslui în perioada 2012-2013. Pentru naționala Ciprului a adunat 64 de selecții, între 2002 și 2017.

După retragere, Elias Charalambous a fost antrenor secund și interimar la AEK Larnaca. Mai apoi a condus Ethnikos Achna și Doxa Katokopias. Din mai 2022 este liber de contract.