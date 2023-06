Stai sau pleci? Bernardo Silva și-a decis viitorul, după ce a câștigat UCL cu Manchester City

Manchester City a trecut de Real Madrid (1-1 / 4-0) în semifinalele competiției europene, în timp ce Inter Milano a reușit să învingă rivala din Serie A, AC Milan (2-0 / 1-0) în dublă manșă, pentru un loc în finala UCL.

Bernardo Silva, vehiculat în trecut cu un transfer la FC Barcelona, a vorbit după ce a triumfat în Champions League cu Manchester City despre viitorul său.

Cotat la 80 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, mijlocașul lusitan a dat de înțeles că așteaptă oferte de la alte cluburi în perioada de mercato din această vară.

„Viitorul meu? Sincer, nu știu. Vom vedea ce se va întâmpla în următoarele săptămâni și în următoarele luni. Momentan vreau doar să mă bucur de acest moment”, a spus Bernardo Silva pentru telefoot, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

