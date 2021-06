Manchester United il transfera pe Jadon Sancho! Transferul va fi anuntat dupa incheierea Euro 2020

Dupa mai multe luni de negociere, "Diavolii rosii" au acceptat sa plateasca 90 de milioane de euro pentru Jadon Sancho.

Presa britanica a anunta ca Manchester United si Borussia Dortmund s-au inteles pentru transferul internationalului englez Jadon Sancho. Mutarea se va face in schimbul a 90 de milioane de euro, suma ceruta initial de germani, si actele vor fi semnate in zilele urmatoare, urmand ca anuntul oficial sa aiba loc dupa terminarea Euro 2020, pentru o mai buna acoperire in mass-media. Suma de transfer va fi a treia cea mai mare din istoria lui United, dupa cele cele platite pentru Paul Pogba si Harry Maguire.

In sezonul trecut, echipa lui Ole Gunnar Solskjaer a terminat pe locul secund in Premier League, a pierdut finala Europa League, a ajuns pana in semifinalele Cupei Ligii si pana in sferturile de finala ale Cupei Angliei. In aceasta vara, United nu a realizat inca niciun transfer, la echipa revenind jucatorii imprumutati Tahith Chong (Club Brugge), Andreas Pereira (Lazio), Diogo Dalot (AC Milan) si Facundo Pellistri (Alaves), in timp ce clubul s-a despartit de portarii Sergio Romero si Joel Pereira.

Jadon Sancho (21 ani) poate juca pe toate cele trei posturi din spatele atacantului, dar pozitia favorita este in extrema dreapta. Nascut la periferia Londrei, el s-a format la academiile celor de la Watford si Manchester City. Nu are niciun meci pentru prima echipa a "Cetatenilor", iar la seniori a jucat doar pentru Borussia Dortmund (2017-2021). In sezonul trecut, in 36 de meciuri, a marcat 16 goluri si a dat 13 asisturi.

Pentru nationala Angliei are 20 de selectii si 3 goluri, fiind in lotul pentru Euro 2020, unde a jucat pana acum noua minute. In palmaresul sau se regasesc o Cupa si o Supercupa ale Germaniei, titlul mondial U17 (2017) si medalia de argint la Euro U17 (2017), dar si locul al treilea in Nations League (2018-2019). Este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 100 de milioane de euro.