Campioana Arabiei Saudite a învins-o pe Flamengo, scor 3-2, în semifinalele turneului care se desfășoară în aceste zile în Maroc. Salem Al-Dawsari, omul care a îngenuncheat Argentina la Mondial, a fost eroul partidei.

Al Hilal e în finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Istvan Kovacs a avut mult de furcă

Atacantul saudit în vârstă de 31 de ani a înscris de două ori, în minutele 4 și 45+9, ambele reușite din penalty. Al-Dawsari a semnat și un assist superb la al treilea gol al echipei sale, înscris de Luciano Vietto. Pentru brazilieni a punctat Pedro, în minutele 20 și 90.

Meciul, disputat la Tanger, a fost arbitrat de românul Istvan Kovacs, care a avut mult de furcă. Centralul român a acordat două penalty-uri pentru saudiți și l-a eliminat pe brazilianul Gerson în finalul primei reprize. Sud-americanii au protestat îndelung la deciziile arbitrului din Carei.

Al Hilal va întâlni în ultimul act câștigătoarea dintre Real Madrid și Al Ahly, campioana Egiptului. Partida se va juca la Rabat, pe 11 februarie. Pentru saudiți, prezența în finală este o premieră, după ce la edițiile din 2019 și 2021 au ocupat locul al patrulea.

Trupa pregătită de argentinianul Ramón Díaz a mai jucat un meci înaintea semifinalelor, contra celor de la Wydad Casablanca. Saudiții au câștigat la loviturile de departajare, după ce scorul fusese egal, 1-1, după 120 de minute. Al Hilal a marcat golul egalizator în al patrulea minut de prelungire, printr-un penalty transformat de Kanno.

Al Hilal aleargă după Leo Messi și Busquets

Al Hilal este una dintre contracandidatele la titlu ale lui Al Nassr, noua echipă a lui Cristiano Ronaldo. De altfel, Hilal visează să-l transfere pe Leo Messi, ca răspuns la mutarea făcută de rivala sa. Saudiții sunt gata să-i ofere și 300 de milioane de dolari pe an starului de la PSG.

Altfel, echipa din Riyadh studiază și alte piste. Recent, s-a aflat că bogătașii de la Hilal îl vor și pe spaniolul Sergio Busquets, care își încheie angajamentul cu Barcelona în această vară.

În acest moment, cei mai cunoscuți fotbaliști care evoluează pentru Al Hilal sunt nigerianul Odion Ighalo (fost la Manchester United), argentinianul Luciano Vietto (ex Atlético Madrid), malianul Moussa Marega (ex Porto) și peruanul André Carrillo (ex Benfica).