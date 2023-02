După 23 de meciuri disputate, trupa din Bănie a înregistrat 27 de puncte din 69 posibile. În acest sens, FCU Craiova a obținut șapte victorii, șase rezultate de egalitate și 10 înfrângeri în campionatul României.

Flavius Stoican e direct. Ce a spus despre implicarea lui Adrian Mititelu la FCU Craiova

Actual antrenor la FC Botoșani, Flavius Stoican a stat la cârma oltenilor în perioada octombrie 2021 - noiembrie 2021, acumulând patru meciuri pe banca tehnică a clubului din Bănie.

Întrebat dacă Adrian Mititelu se implica la echipă în ce privește partea tehnico-tactică, Flavius Stoican a oferit un răspuns ferm, evidențiind că nu a existat niciun caz de acest fel în momentul în care a antrenat-o pe FCU Craiova.

„Am fost la Craiova, am avut o relație bună cu jucătorii. Am făcut același lucru ca și aici (n.r. la Botoșani), dar nu am avut 'cheia' din relația cu patronul.

(n.r. dacă primea indicații tehnico-tactice din partea lui Mititelu) Exclus. Nu aveam cum să continui dacă se întampla asta. Pur si simplu au fost nemulțumiți cei de acolo, dar nu am întrebat care a fost motivul. Nici nu îmi place când plec din casa unui om să arunc cu vorbe”, a spus Flavius Stoican, potrivit Digisport.

Farul Constanța - Universitatea Craiova 2-1

Elevii lui Gică Hagi au intrat excelent în meci. Adrian Mazilu a deblocat tabela în minutul șase, în urma assistului provenit de la Louis Mounteanu. Ionuț Larie a transformat un penalty în minutul 34 și a majorat diferența înainte de pauză.

În partea a doua a meciului, Alexandru Ișfan l-a servit pe Dan Nistor în minutul 58 și a redus din diferență, însă tabela a rămas nemodificată până la fluierul de final al lui Andrei Chivulete, iar Farul a revenit, astfel, pe prima poziție în Superligă.