Liverpool, aproape să bată palma cu înlocuitorul lui Jurgen Klopp! Durata contractului

Chiar dacă pe lista ”Cormoranilor” au apărut nume precum Xabi Alonso, Roberto De Zerbi sau Julian Nagelsmann, în cele din urmă, clubul de pe Anfield s-a decis să înceapă negocierile cu Ruben Amorim, actualul antrenor al lui Sporting Lisabona.

Liverpool, aproape de un acord cu Ruben Amorim

Conform jurnalistului Pedro Sepulveda, ”Cormoranii” l-au ofertat pe Ruben Amorim cu un contract valabil pe următoarele trei sezoane. Se pare că cele două părți sunt aproape de un acord în ceea ce privește partea financiară și cel mai probabil lusitanul va deveni antrenorul lui Liverpool din vară.

❗️Exclusive. @LFC offers Rúben Amorim a contract for the next three seasons. Financial terms are almost agreed. Negotiations remain positive for Amorim to become Liverpool's next coach. ⏳ pic.twitter.com/7MVAgrfhJi

— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) April 8, 2024

Ruben Amorim este antrenorul lui Sporting Lisabona din vară, iar tehnicianul a impresionat la echipa din campionatul Portugaliei. Alături de Ruben Amorim, Sporting a devenit campioană în 2021, însă și-a trecut în cont și două Cupe și o Supercupă.

Pentru a-l aduce pe Ruben Amorim pe Anfield, Liverpool trebuie să plătească o clauză de reziliere de 20 de milioane de euro, în condițiile în care tehnicianul mai are contract până în 2026 cu Sporting.

Reacția lui Ruben Amorim despre interesul lui Liverpool

Recent, Ruben Amorim a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă despre interesul echipei din Premier League, lucru ce l-a deranjat pe tehnician, mai ales că în presa din Portugalia s-a vorbit despre faptul că Sporting încearcă să îi caute un înlocuitor.

"Mă deranjează că deja se vorbește despre un înlocuitor pentru mine. Mă supără foarte mult, chiar i-am spus lui Viana (n.r. Hugo, directorul sportiv de la Sporting) să se calmeze, pentru că lucrurile nu stau așa", a spus tehnicianul.