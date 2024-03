Liverpool a aflat cât trebuie să plătească pentru noul antrenor al echipei

Chiar dacă mai avea contract cu echipa de pe Anfield, Klopp a decis să plece de la echipă la finele acestui sezon, după ce și-a manifestat intenția de a lua o pauză de la activitatea de antrenor.

Mai multe publicații din străinătate îl dau favorit pe Ruben Amorim (39 de ani) pentru postul pe care Jurgen Klopp îl va lăsa liber la finalul acestui sezon.

Doar că Liverpool va trebui să plătească o sumă importantă dacă vrea să-l aducă pe Anfield pe antrenorul portughez de la Sporting Lisabona. Potrivit Times, acesta ar avea o clauză în valoare de 15 milioane de euro.

Rămâne de văzut dacă șefii de pe Anfield vor fi dispuși să plătească pentru antrenorul portughez, legat de un contract cu Sporting Lisabona până în 2026, sau se vor orienta către un alt antrenor.

