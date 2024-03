Lionel Messi a dezvăluit când se va retrage din fotbal

Deși a câștigat nu mai puțin de opt Baloane de Aur și a devenit campion mondial alături de Argentina, Messi este conștient că momentul în care își va agăța ghetele în cui se apropie rapid.

Lionel Messi a vorbit despre retragerea din fotbal

Argentinianul a mărturisit într-un interviu recent că nu știe exact când își va încheia cariera de fotbalist, însă este convins că va ști să recunoască momentul potrivit.

”Știu că în momentul în care voi simți că nu mai pot juca la un nivel bun, că nu mă mai bucur de fotbal sau că nu îmi mai pot ajuta colegii, voi renunța.

Sunt foarte critic cu mine însumi. Știu când sunt bun, când joc slab sau când joc bine. Când simt că este timpul să fac acest pas, îl voi face fără să mă gândesc la vârstă. Dacă mă simt bine, voi încerca mereu să joc cât mai bine, pentru că este ceea ce îmi place și ceea ce știu să fac.

Nu m-am gândit încă la ce voi face după retragere. Deocamdată, încerc să mă bucur de fiecare moment zi de zi, fără să mă gândesc la ce va urma după ce îmi voi încheia cariera”, a spus Lionel Messi, conform eurosport.com.

Lionel Messi: ”A fost dificil când am mers la PSG!”

Messi a vorbit și despre momentul în care a fost nevoit să o părăsească pe Barcelona, în 2021, din cauza problemelor financiare ale catalanilor.

Atunci, argentinianul a semnat cu Paris Saint-Germain, formație la care a petrecut două sezoane, până când a decis să facă pasul în MLS, la Inter Miami.

”A fost dificilă schimbarea când am mers la PSG, pentru că îmi era foarte bine la Barcelona, credeam că voi rămâne acolo. Nu am fost pregătit să plec, totul s-a întâmplat foarte repede. Am fost nevoit să îmi reconstruiesc viața de pe o zi pe alta.

A trebuit să cunosc un alt campionat, un alt club, un nou vestiar. A fost o schimbare pe care nu am dorit-o. De aceea, a fost dificil la început”, a adăugat Messi.