Cea mai sexy fana a lui Juventus loveste din nou! Cu ultima postare il poate cuceri si pe Cristiano Ronaldo

Diana Bako isi innebuneste fanii cu postarile de pe Instagram.

Rusoaica si-a aratat in ultima fotografie decolteul generos care ii scoate in evidenta formele superbe. Diana este o fana inraita a lui Juventus si deseori se pozeaza in tricoul lui Cristiano Ronaldo. Ea a castigat titlul "Playmate" in Playboy Rusia, datorita corpului ei ateltic perfect. Diana a participat la mai multe competitii internationale de fitness pe care a reusit sa le castige.

Tanara este urmarita de peste 140 de mii de fani, iar de cele mai multe ori in postarile ei se ragasesc masini de lux si articole vestimentare scumpe.