L-a facut pe Alisson uitat! Kelleher este noua senzatie din poarta lui Liverpool! Klopp a luat-o la fuga de bucurie imediat dupa finalul partidei

Jurgen Klopp a aliniat in teren o formatie cu foarte multi tineri, printre ei numarandu-se si Caoimhin Kelleher, care a debutat in Champions League la 22 de ani. Portarul nu l-a dezamagit pe Klopp, reusind sa pastreze poarta curata, iar in minutul 88 al partidei a reusit o interventie salvatoare, care a adus cele trei puncte "cormoranilor".

La finalul meciului, Klopp a luat-o la fuga spre tanarul portar pentru a-l lua in brate si a-l felicita. La conferinta de presa, antrenorul german a motivat alegerea lui Kelleher in dauna mai experimentatului Adrian.

22-year-old Caoimhin Kelleher played his first Champions League game for Liverpool vs. Ajax.

He made a huge late save to keep the score 1-0, and help Liverpool qualify for the last 16.

Jurgen Klopp ran straight over to him at full time ???? pic.twitter.com/dG32mkM8Ej