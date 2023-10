Titularizat și cu banderola de căpitan în premieră pe braț, Octavian Popescu a oferit ambele pase decisive - pentru Cătălin Vulturar (37') și Ștefan Baiaram (79'), după lovituri de la colț.

Ce a spus Daniel Pancu după România U21 - Armenia U21 2-0

După meciul din Giulești, Daniel Pancu a subliniat importanța victoriei pentru micii tricolori, a remarcat atât aspectele pozitive, cât și cele negative, iar în final a vorbit despre Octavian Popescu - jucător pe care nu l-a convocat la prima acțiune, iar acum a primit și banderola de căpitan.

"S-a trăit intens. Aveam nevoie de victorie, era lucrul cel mai important. Suntem cu toții bucuroși că am întrerupt această serie neagră. I-am felicitat pe jucători pentru multe momente ale jocului. Dacă avem ceva pozitiv bine de tot e faptul că și în Albania, dar și azi, numărul golurilor marcate de noi ar fi trebuit să fie 4-5 pe joc. De partea cealaltă, avem momente în care părem dezorganizați. Poate e și normal. Trebuie să țineți cont de un lucru foarte important: echipa asta e nouă, echipa asta nu are jocuri amicale împreună. A intrat direct în jocuri oficiale, iar eu încă nu cunosc jucătorii foarte bine. Azi au intrat bine de pe bancă, dar în Albania nu. Pozitiv e că nu am primit gol, Armenia a avut o singură ocazie mare, la acea bară. Trebuie să fim mult mai atenți la finalizare, pentru că marți ne așteaptă un adversar de o cu totul altă talie în comparație cu Armenia. S-ar putea să avem ocazii mai puține și va trebui să fim atât de concentrați, de răi și de agresivi încât dacă avem o ocazie să marcăm două goluri.

Schimbările lui Rareș Ilie și Mazilu? Sunt jucători pe bancă. Am simțit că am pierdut controlul, veneau multe mingi spre poarta noastră și am zis să venim cu ceva nou și proaspăt de pe bancă. Baiaram a intrat și a marcat. Nu am fost nemulțumit de cineva, dar trebuie să ne gândim că avem un meci și mai importan marți.

Dar de ce surpriză că a fost Octavian Popescu căpitan? Fiind un grup pe care nu-l cunosc, am alcătuit un grup de cinci jucători mai cu experiență, mai cu personalitate, care pot fi căpitani oricând. Mă decid în ziua meciului. Dacă îi cunoșteam mai puțin bine și în Albania sunt convins că am fi avut 6 puncte acum.

Am văzut că Finlanda a câștigat cu 4-1 contra Albaniei. Știam că echipele nordice care la nivelul ăsta de vârstă practică un fotbal totbal, foarte ofensiv. Au evoluat foarte mult în ultimul timp, dar și noi avem mijloacele noastre și cred că va fi un meci frumos marți în care să ieșim câștigători?

Atmosfera? În comparație cu jocurile Rapidului nu se compară, nu există. Meciurile din București pentru naționala U21 nu prezintă interes pentru public, din păcate. Sunt convins că vom avea parte de mai multă căldură la Sibiu sau oriunde altundeva în provincie. Eu am trăit-o cu U20 la Arad și ne-am simțit extraordinar. Nu m-am gândit nicio clipă că sunt în Giulești, m-am gândit numai la jucătorii noștri, cum să-i țin motivați în ziua jocului.

Se discută atât de mult pentru Tavi și cred că-l afectează... e un jucător de mare talent, azi a oferit două assist-uri, chiar dacă au fost din corner. Mie oricum îmi plac fotbaliștii de talent. Am vrut să-i transmit un mesaj cu neconvocarea de la prima acțiune. El a înțeles foarte bine, e inteligent. Tavi Popescu, indiferent de nivelul la care joacă, în orice moment poate inventa ceva, fie că e o ultimă pasă și își lasă un coleg singur cu portarul, fie cu o execuție de-a lui", a spus Daniel Pancu, pentru PRO TV.

Pentru tricolorii lui Daniel Pancu urmează meciul cu Finlanda, de la Sibiu, marți, de la 18:00, ÎN DIRECT pe Pro Arena și VOYO.

Clasamentul din grupa E: