Julia Roberts a platit 100.000 € pentru doua bilete la Mondialul din 2022

Actrita Julia Roberts si-a rezervat deja doua locuri la Mondialul din Qatar.

100.000 de euro este suma pe care actrita Julia Roberts a platit-o pentru doua bilete la Mondialul din 2022, unde va merge alaturi de sotul ei, Danny Moder.

Exista o explicatie in spatele sumei uriase platite de Julia Robert. Banii au fost oferiti in cadrul unei licitatii organizate inainte de ceremonia decernarii Globurilor de Aur, in scopuri caritabile.

La licitatia pentru cele doua bilete la Mondial au mai participat Jamie Foxx, Keegan Michael Key si Mike Meyers, dar Julia Roberts a oferit cei mai multi bani, aproape 100.000 de euro.

Julia Roberts este pasionata de fotbal si o mare admiratoare a clubului Manchester United.

"Ceea ce ma fascineaza la acest club este sentimentul de familie pe care ti-l ofera", explica actrita in varsta de 51 de ani.

In ultimii ani, Julia Roberts a postat pe conturile ei de pe retelele de socializare fotografii alaturi de mai multe nume mari ale fotbalului, ca Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Pogba si Luka Modrici.