A plătit 800.000 de lire sterline către HMRC

Jamie Carragher, fostul mare fundaș al lui Liverpool, nu a fost declarat insolvabil de către Curtea de Insolvență și Societăți Comerciale, după ce împotriva lui fusese depusă o cerere de intrare în faliment. Acesta a achitat o datorie de 800.000 de lire sterline către His Majesty's Revenue and Customs (HMRC), iar reprezentantul acestei instituții a confirmat în fața judecătorului Nicholas Briggs că factura fiscala a fost achitată și procesul poate fi sistat.

Vestea că acesta are dificultăți financiare este suprinzătoare, pentru că se știa că are o avere de estimată la 16-38 de milioane de lire sterline, primește 1 milion de lire sterline pe an de la postul Sky Sports și deține un portofoliul imobiliar în zona Merseyside și entități comerciale proprii, printre care Jamie Carragher Promotions Ltd.

A câștigat Champions League și Cupa UEFA cu Liverpool

James Lee Duncan Carragher (48 de ani) este născut la Bootle (Merseyside) și a jucat doar pentru Liverpool (1996-2013 / 737 meciuri, 4 goluri). De asemenea, a strâns 38 de selecții pentru naționala Angliei, cu care a participat la Euro 2004 (sferturi de finală), CM 2006 (sferturi de finală) și CM 2010 (optimi de finală).

În palmares are UEFA Champions League (2004-2005 / + finală 2006-2007), Cupa UEFA (2000-2001), UEFA Super Cup (2001, 2005), FA Cup (2000-2001, 2005-2006), EFL Cup (2000-2001, 2002-2003, 2011-2012), FA Community Shield (2001, 2006), finală de FIFA Club World Cup (2005), Liverpool Player of the Season (1998-1999, 2004-2005), One Club Award (2025), Liverpool Player of the Season (1998-1999, 2004-2005) și includerea în PFA Premier League PFA Team of the Year (2005-2006). A jucat ca fundaș central, fundaș dreapta și fundaș stânga și cel mai mult a valorat 19 milioane de euro, în iunie 2009.

Deține și cetățenia malteză. Este căsătorit cu iubita sa din adolescență, Nicola Hart, cu care are doi copii, fiica Mia (22 de ani / actriță) și fiul James (23 de ani / fotbalist la Wigan Athletic, internațional maltez). În ultimii ani, Carragher a fost analist sportiv și comentator la posturile tv Sky Sports (Premier League) și CBS Sports (Champions League) și la podcastul lui Garry Neville (The Overlap).

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