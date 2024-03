Întorsătură de situație în cazul lui Dani Alves! Brazilianul ar putea fi eliberat din închisoare în următoarele zile

Fostul star al Barcelonei a ajuns în spatele gratiilor în urmă cu mai bine de un an, după ce o tânără l-a acuzat pe fotbalistul brazilian că a violat-o în toaleta unui club de noapte din Barcelona.

Dani Alves ar putea fi eliberat din închisoare

După ce a fost închis preventiv timp de mai bine de un an, brazilianul a fost judecat și condamnat la patru ani și jumătate de închisoare. Totuși, brazilianul ar putea primi o veste bună.

Conform informațiilor sport.es, judecătorii din Barcelona se vor reuni în cursul zilei de marți și îi vor decide viitorul lui Alves.

Avocații brazilianului au făcut apel și au cerut ca fostul star al Barcelonei să fie eliberat din închisoare, în condițiile în care pedeapsa primită de Dani Alves la finalul lunii februarie nu este definitivă. Astfel, dacă apelul va fi aprobat, Alves ar putea părăsi închisoarea în următoarele zile. Totuși, libertatea sa nu ar fi garantată, iar măsura ar putea fi revocată la următoarele ședințe.

De asemenea, Ines Guardiola, avocata care se ocupă de apărarea lui Dani Alves, a cerut ca suma de 150 de mii de euro, pe care fostul fotbalist ar fi trebuit să o plătească amendă, să ajungă la victimă.

Ce a declarat Dani Alves în fața instanței

”Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns acolo a fost să merg la baie. Există o singură baie lipită de masa șase. Sunt un client frecvent la Sutton și întotdeauna când este disponibilă acea masă o aleg și așa nu trebuie să traversez clubul ca să merg la baie.

Prima dată au venit două fete și au stat acolo o perioadă, dansând. Apoi au fost invitate cele trei fete, reclamanta și prietenele sale. Am dansat o perioadă, am interacționat, ne-am simțit bine și ne-am distrat cu toții. Ea a început să danseze mai lipită de mine”, a adăugat Dani Alves.

Mai mult, brazilianul a afirmat că presupusa victimă a început să facă twerk, a început să o atingă în zonele intime. Ulterior, după dans, Alves a explicat că i-a spus reclamantei să meargă la baie, iar ea a acceptat fără să fie nevoie de insistențe: „Când am mers la baie, am avertizat-o că intru eu primul și am așteptat acolo. M-am gândit că nu va veni, m-am gândit că nu vrea să vină”, a spus Dani Alves.

În ceea ce privește acuzațiile de violență, victima susținând că a pălmuit-o și aruncat-o la podea, Dani Alves a spus: „Nu sunt un bărbat violent”. În final, a vorbit despre momentul în care a ajuns acasă: „Când am plecat din discotecă băusem prea mult, soția mea dormea în pat și am adormit și eu”.