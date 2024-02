Dani Alves, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare în cazul de agresiune sexuală 

Dani Alves a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru agresiune sexuală, după cum informează presa iberică. Mai mult, acesta a fost codamnat și la 5 ani de libertate supravegheată, scrie Victor Navarro. Tribunalul a decis ca victima să fie despăgubită cu 150.000 de euro, iar brazilianul a primit și un ordin de restricție valabil timp de 9 ani.

„Sentința consideră că victima nu a consimțit relațiile sexuale și că există dovezi, pe lângă declarația reclamantei, pentru a dovedi violul din baia discotecii din Sutton”, scrie sport.es.

‼️4 años y 6 meses de cárcel para Dani Alves por agresión sexual Además, 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como indemnización de 150.000 euros y pago de las costas — Víctor Navarro (@victor_nahe) February 22, 2024

Sentința este mult mai mică decât cea cerută de procurori, care au propus 9 ani de închisoare, 150.000 de euro despăgubire către victimă și 10 ani de eliberare supravegheată. Pedeapsa maximă în aceste cazuri este de 12 ani de închisoare.

Ambele părți pot face recurs în cazul în care consideră că decizia este una incorectă. Recursul se face la Tribunalul Superior de Justiție din Catalunia, care se va ocupa să dea o sentință în următoarele luni, dacă va fi cazul.

Închis de pe 20 ianuarie 2023 la un penitenciar din Barcelona, după ce a fost acuzat că a agresat sexual o tânără într-o discotecă din Sutton, Barcelona, pe 30 decembrie 2022, Dani Alves a fost judecat abia la un an și o lună distanță.

Ce a declarat Dani Alves, cu ochii în lacrimi, la audieri

Brazilianul și-a început declarația spunând că a ieșit după-amiaza cu prietenii săi să mănânce la un restaurant și că „a băut două sticle de vin și un pahar de whisky”. După aceea, a mers în Nuba, acolo unde au băut gin-tonic, iar la 2:30 a mers în discoteca din Sutton.

„Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns acolo a fost să merg la baie. Există o singură baie lipită de masa șase. Sunt un client frecvent la Sutton și întotdeauna când este disponibilă acea masă o aleg și așa nu trebuie să traversez clubul ca să merg la baie.

Prima dată au venit două fete și au stat acolo o perioadă, dansând. Apoi au fost invitate cele trei fete, reclamanta și prietenele sale. Am dansat o perioadă, am interacționat, ne-am simțit bine și ne-am distrat cu toții. Ea a început să danseze mai lipită de mine”, a adăugat Dani Alves.

Mai mult, brazilianul a afirmat că presupusa victimă a început să facă twerk, a început să o atingă în zonele intime. Ulterior, după dans, Alves a explicat că i-a spus reclamantei să meargă la baie, iar ea a acceptat fără să fie nevoie de insistențe: „Când am mers la baie, am avertizat-o că intru eu primul și am așteptat acolo. M-am gândit că nu va veni, m-am gândit că nu vrea să vină”.

Ulterior, jucătorul a explicat că odată intrată în baie, el și-a dat jos pantalonii și s-a așezat pe vasul de toaletă, fata s-a pus în genunchi și a început să îi facă sex oral: „Felația a fost practic tot. După felație a venit un moment în care s-a așezat peste mine, când am ejaculat, am ejaculat afară.

Pur și simplu ne-am bucurat amândoi acolo. În niciun moment nu mi-a zis că și-ar dori să mă opresc”.

În ceea ce privește acuzațiile de violență, victima susținând că a pălmuit-o și aruncat-o la podea, Dani Alves a spus: „Nu sunt un bărbat violent”. În final, a vorbit despre momentul în care a ajuns acasă: „Când am plecat din discotecă băusem prea mult, soția mea dormea în pat și am adormit și eu”.

Întrebat despre schimbarea versiunii, brazilianul a precizat că a spus același lucru și a doua oară, însă prima dată nu a spus nimic despre sexul oral „deoarece am crezut că soția mea nu mă poate ierta”.