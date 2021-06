Cristiano Ronaldo nu se mai opreste! A inregistrat inca un record mondial

Unul dintre recordurile care pareau imposibil de depasit era cel de cele mai multe goluri marcate pentru o nationala, detinut de Ali Daei, care a inscris 109 goluri pentru nationala Iranului.

Cu dubla contra Frantei Cristiano Ronaldo a reusit insa sa-l egaleze pe atacantul iranian. Recordul i-a permis celebrului atacant englez Gary Lineker sa faca o gluma pe seama colegilor sai din studio

Ronaldo scores another penalty. His 109th international goal. He’s equalled Ali Daei’s all-time record. He’s scored more goals for his country than any of the pundits in our studio (Lampard, Ferdinand, Shearer) have made international appearances. ????