Partida s-a desfășurat la Miami, în fața a peste 60.000 de spectatori și nu a fost lipsită de incidente. Meciul a fost amânat cu 75 de minute, după ce mai mulți fani au încercat să intre pe stadion, mulți dintre ei fără bilete.

În minutul 66, Lionel Scaloni a fost forțat să facă o schimbare. Lionel Messi nu a mai putut continua să joace din cauza unei accidentări la gleznă și a fost înlocuit de Nicolas Gonzalez.

Spre banca de rezervă, starul argentinian nu și-a mai putut stăpâni lacrimile, fiind consolat de coechipierii care se aflau pe margine.

Italy fans seeing Di Lorenzo start for a 4th time in a row

pic.twitter.com/9OCzdOGjxK