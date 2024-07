UPDATE 03:45 | Potrivit informațiilor din Statele Unite, partida ar urma să înceapă la ora 04:15 (n.r. - ora României), cu o întârziere de 90 de minute față de ora programată inițial.

UPDATE 02:45 | Starul finalei Copa America a fost amânat cu 30 de minute, din cauza incidentelor de la stadion. Sute de suporteri fără bilete au încercat să pătrună fără să aibă bilete, iar oficialii competiției au luat decizia de a decala ora de start pentru rezolvarea situației.

Cu câteva ore înainte de fluierul de start, în jurul arenei au avut loc o serie de incidente neașteptate, după ce sute de fani columbieni au pătruns prin porțile de acces, provocând un haos general.

Mai mulți suporteri au fost răniți, iar pe rețelele de socializare au apărut imagini de la stadion, cu oamenii care au luat cu asalt intrările pe stadion.

"Oamenii nu mai au răbdare, ar fi trebuit să dea drumul mai devreme", a declarat un columbian, citat de AFP.

Scary Scenes in Miami, as the gates are breached at Hard Rock Stadium for Sunday night's Argentina-Colombia Copa America final. Truly hoping this situation is safely resolved before kickoff. [Via @the_bonnfire]pic.twitter.com/rNYyFIoclF