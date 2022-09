Manchester City, fără suflare pe Villa Park! Golul lui Haaland nu a mai contat: cetățenii pleacă cu un singur punct din Birmingham

"Cetățenii" au încasat al doilea rezultat de egalitate din startul sezonului din eșalonul de top englezesc, Premier League. Trupa de pe Etihad nu a reușit să se impună la Birmingham, în confruntarea cu Aston Villa.

FULL-TIME | It ends all square at Villa Park ????

???? 1-1 ???? #ManCity pic.twitter.com/IjUcYiBeCz