Cu o tripletă ofensivă formată din Foden, Haaland și Alvarez, Manchester City a dominat prima repriză a meciului de pe Etihad, iar atacantul norvegian a reușit să puncteze de trei ori în primele 45 de minute.

Haaland a deschis scorul în minutul 12, când a deviat în poartă o centrare expediată de Foden. 11 minute mai târziu, starul lui Manchester City a făcut dubla, după ce un fundaș al oaspeților a încercat să respingă o minge, însă i-a trimis direct lui Haaland, aflat liber în fața porții.

Haaland a marcat al treilea gol și a stabilit scorul pauzei în minutul 38, când s-a înălțat superb în careul mic și l-a învins cu o lovitură de cap pe Henderson.

În urma acestei prestații din prima repriză, Haaland a stabilit un nou record: e primul jucător din Premier League care marchează 9 goluri în primele 5 meciuri disputate în această competiție. Norvegianul i-a depășit pe Mick Quinn și Sergio Aguero, care aveau câte opt reușite în același interval.

"Incredibil", au scris statisticienii de la Opta.

9 - Erling Haaland has scored nine goals in his first five @premierleague appearances, a new competition record, surpassing Mick Quinn and Sergio Agüero (both 8). Incredible. pic.twitter.com/t2mrT5bWWZ