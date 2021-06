Golul care face inconjurul lumii vine de la Copa America! "Foarfeca" senzationala care i-a naucit pe brazilieni

Copa America nu duce lipsa de spectacol.

Dupa ce la Campionatul European am avut parte de suspans pana in ultimele minute, Copa America nu s-a lasat mai prejos si a oferit si ea dramatism si spectacol. La partida dintre Brazilia si Columbia, formatia gazda a reusit sa castige in urma unui gol marcat de Casemiro in minutul 100, alta a fost atractia partidei.

Mai exact, in startul meciului, Luis Diaz de la Columbia a oferit un moment fantastic, atunci cand in minutul 10 a marcat dupa o executie care i-a lasat masca pe brazilieni, din foarfeca, insa intr-un final nefiind suficient pentru a-si ajuta formatia.

Din pacate insa, Copa America se desfasoara fara spectatori in tribuna, iar executia a putut fi savurata de fani doar din fata televizoarelor. Diaz, care evolueaza pentru FC Porto, este urmarit de mai multe formatii din Premier League, iar in cazul in care va reusi sa aiba prestatii la fel de reusite pentru Columbia la Copa America, sansele unui transfer cresc vertiginos.

WHAT A GOAL! ???? Luis Diaz scored this WORLDIE bicycle kick for Colombia against Brazil ????pic.twitter.com/OYLqzcnXTv — Goal (@goal) June 24, 2021