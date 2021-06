Copa America nu se lasa mai prejos! Dupa dramatismul de la Euro, Brazilia ofera si ea suspans si castiga in prelungiri

Meciurile internationale din aceasta vara nu dezamagesc, cel putin pana acum.

Favorita la castigarea Copa America, Brazilia a reusit sa-si asigure calificarea in sferturi, dupa un meci plin de dramatism impotriva unei alte mari forte din America de Sud, Columbia. Oaspetii au deschis scorul in minutul 10, prin Luis Diaz, fotbalistul de la Porto, iar brazilienii au egalat prin Roberto Firmino, in minutul 78, dupa o partida dominata copios de formatia "carioca".

Meciul se parea ca se indreapta spre un rezultat de egalitate, insa Casemiro, mijlocasul de la Real Madrid, a avut o alta idee si a marcat in minutul 100, dupa ce arbitrul a prelungit partida in urma tragerilor de timp repetate ale columbienilor. Dupa trei runde, Brazilia are noua puncte si este la cinci puncte distanta de Columbia si Peru.



Ecuador ocupa locul patru, cu doua puncte, iar pe ultimul loc este Venezuela, tot cu doua puncte, dar cu un golaveraj mai slab. In cealalta grupa, Argentina este lider cu sapte puncte, urmata de Chile cu cinci. Paraguay, cu trei puncte, si Uruguay, cu un punct, ocupa locurile trei, respectiv patru, iar Bolivia este ultima, cu zero puncte. Ecuador este ultimul adversar din grupa al Braziliei.