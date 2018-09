Golgheterul Rusiei la Cupa Mondiala, suspectat de DOPAJ! O ancheta OFICIALA a fost deschisa! Reactia jucatorului

Rusii au fost suspectati de dopaj la Cupa Mondiala, cand au ajuns pana in sferturi.

Autoritatile antidoping spaniole il cerceteaza pe mijlocasul rus Denis Cheryshev (Valencia) pentru posibila utilizare a unei substante care imbunatateste performantele sportive, scrie DPA.

''Am deschis o ancheta in colaborare cu Agentia Rusa Antidoping si cu Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA)'', a anuntat marti Agentia Spaniola pentru Protectia Sanatatii in Sport.

Internationalul rus Denis Cheryshev, 27 de ani, a negat ca ar fi folosit o astfel de substanta.

''Nu am incalcat niciun regulament, sunt curat. Cred ca problema se va rezolva curand. Este neplacut sa se scrie asa ceva despre mine'', a spus Cerisev, dupa victoria nationalei tarii sale (5-1) cu Cehia, intr-un meci amical.

Cheryshev a marcat 4 goluri pentru nationala de fotbal a tarii sale la Cupa Mondiala, Rusia, tara gazda, fiind eliminata de Croatia, in sferturi, dupa loviturile de departajare (4-3).

Rusia a fost marea surpriza de la Mondial, echipa care a trimis fosta campioana mondiala si europeana Spania acasa. Rusii au fost acuzati de dopaj, insa au negat vehement orice acuzatie. Sportivii rusi s-au confruntat cu multe cazuri de dopaj in ultimii ani, iar echipa olimpica a Rusiei a fost interzisa la ultima Olimpiada de iarna. Chiar pregatirea fizica exemplara a fost marele atu al Rusiei la Mondial.