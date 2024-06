Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Zlatan Ibrahimovic: ”E foarte bun”

Ultimul club la care a evoluat Zlatan Ibrahimovic a fost AC Milan, în perioada ianuarie 2020 - iulie 2023, moment în care și-a și agățat ghetele în cui, după o carieră formidabilă de 22 de ani.

Suedezul a evidențiat că-l apreciază mult pe Joshua Zirkzee, atacantul de 1,93 m al celor de la Bologna. Olandezul e cotat la 50 de milioane de euro și mai are contract cu echipa până în iunie 2026.

”Zikrzee? Îmi place mult de el, e foarte bun și are mult potențial”, a spus Zlatan Ibrahimovic, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

????????⚫️ Zlatan Ibrahimović: “Mike Maignan, Theo Hernández and Rafa Leão will stay”.

“They’re under contract, they are happy here and we don’t need to sell any player to bring in new ones”.

