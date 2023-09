Final de grevă în fotbalul spaniol! Ce decizie au luat câștigătoarele de Cupă Mondială

Spania a câștigat Campionatul Mondial de fotbal la feminin, după o victorie la limită împotriva Angliei, scor 1-0. Bucuria ibericelor a fost repede uitată, în momentul în care președintele Federației de Fotbal a Spaniei a sărutat-o fără consimțământ pe Jenni Hermoso.

“Nothing has changed,” said Jenni Hermoso, as some of the players began reporting to training despite their boycott following the Luis Rubiales kiss scandal. https://t.co/WOJE604iQd

La scurt timp după acuzațiile de hărțuire, naționala masculină a luat atitudine și s-a prezentat la o conferință de presă pentru a arăta suportul față de Jenni. Presiuni au venit din toate părțile pentru președintele Federației, care în final a fost nevoit să își prezinte demisia.

Miercuri dimineață, fotbalista spaniolă Oliva a transmis că jucătoarele iberice vor anula protestul de a nu se întoarce la națională. Acest lucru a venit ca urmare a promisiunii Federației de a ”lua imediat inițiativă și a face schimbări radicale” în structura sa, conform Reuters.

Most of Spain's World Cup-winning players ended their boycott of the women's national team after the government intervened to help shape an agreement expected to lead to immediate structural changes at the country's soccer federation. https://t.co/QfFVpFGjw3