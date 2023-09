Jose Mourinho nu dă înapoi: ”O să continui să o spun: nu am pierdut acea finală!”

În finala Europa League a sezonului precedent, Roma a fost învinsă de Sevilla (1-4 d.p.), după ce la finalul celor 120 de minute scorul era egal, 1-1. Formația lui Jose Mourinho a criticat aspru arbitrajul lui Anthony Taylor, după ce i-a refuzat un penalty în minutul 81 la hențul lui Fernando.

La finalul partidei de pe Puskas Arena, Jose Mourinho a reacționat agresiv și l-a atacat verbal pe arbitrul englez, motiv pentru care a fost suspendat 4 meciuri.

????⛔️ ???????????????????????????????? | José Mourinho has recieved a 4-game suspension by UEFA after 'directing abusive language' towards Anthony Taylor during the UEL final. pic.twitter.com/dSLSKCsVal

La trei luni de la înfrângerea de la Budapesta, Jose Mourinho a revenit și a declarat: ”O să spun asta până când voi părăsi fotbalul. Nu am pierdut acea finală de la Budapesta și nimic nu-mi poate schimba gândurile.”

⚠️ José Mourinho: “I will keep saying that until my final day as a manager — we did not lose the Europa League final against Sevilla”.

“We did NOT lose that final in Budapest and I won’t change my mind”. pic.twitter.com/iuHLMX0BiW