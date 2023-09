Jucătorul care l-a ”fermecat” pe Luis Enrique: ”E magic, minunat”

Achraf Hakimi și Kylian Mbappe au marcat golurile parizienilor, iar PSG este acum lider în ”grupa morții”, după ce AC Milan și Newcastle au remizat, scor 0-0.

După meci, Luis Enrique s-a arătat impresionat de calitățile unuia dintre jucătorii de la PSG. Ousmane Dembele a fost transferat în această vară de la Barcelona și a impresionat repede la Paris, chiar dacă nu a reușit să marcheze până acum.

Antrenorul campioanei Franței a vorbit la superlativ despre francezul pentru care PSG a plătit 50 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Barcelona.

”Dacă eram fanul unei echipe, plăteam pentru un bilet doar ca să-l văd jucând. Are calități diferite. Poate să rateze de trei ori, dar e magic. E un jucător minunat. O să marcheze în curând”, a spus Luis Enrique.

În șase ani la Barcelona, unde a fost adus ca înlocuitor pentru Neymar, Ousmane Dembele a reușit să câștige de trei ori titlul în Spania.

În prezent, site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 60 de milioane de euro.

