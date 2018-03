Scena incredibila in Emirate! Un jucator l-a facut KO pe antrenorul advers cu o alunecare! Decizia arbitrului. VIDEO

Al Wasl a castigat cu scorul de 3-2 cu cei de la Al-Ahli si s-a calificat in finala Cupei Emiratelor Arabe Unite dupa 0-0 in tur, pe terenul lui Al-Ahli.

Al Wasl o va intalni pe echipa antrenata de Laurentiu Reghecampf in finala, dupa acesta a castigat cu 8-5 la general cu Dibba.

Jucatorul lui Al Wasl, Khali Khamis a fost eliminat dupa ce i-a intrat in alunecare fara sa vrea antrenorului lui Al-Ahli.

Weirdest red card you will see this season? @AlWaslSC's Khalil Khamis was sent off for a sliding tackle on @AlAhlicClub manager Mahdi Ali in the #AGCup semi-final. pic.twitter.com/vxpDWECAiH