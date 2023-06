George Pușcaș s-a despărțit definitiv de Reading și a semnat deja cu o altă echipă!

Atacantul român e legitimat la Reading din vara lui 2019, când englezii l-au achiziționat pentru 7.5 milioane de euro de la Inter. Conducerea l-a trimis, însă sub formă de împrumut la Pisa și de două ori la Genoa.

Iar Reading a emis un comunicat pe rețelele social media în care au exprimat faptul că George Pușcaș s-a despărțit de echipă și că a semnat un contract cu Genoa.

„Mult succes în viitor, George!”, au scris reprezentanții contului de social media al clubului Reading.

We can confirm that George Puscas has completed a permanent transfer to Genoa for an undisclosed fee.

Puscas spent last season on loan at Genoa and, as part of that loan agreement, a permanent move was triggered upon promotion to Serie A.

Good luck for the future George! ????????