AS Roma l-a prezentat, marţi, pe nou său antrenor, Gian Piero Gasperini, care a preferat să preia formaţia din capitala Italiei în defavoarea lui Juventus Torino, după ce a transformat-o pe Atalanta Bergamo într-o forţă a campionatului italian şi din Europa, relatează Associated Press.



Gasperini şi Claudio Ranieri, care va fi consilierul său, după ce i-a pregătit pe ''giallorossi'' în sezonul trecut, au stat alături la conferinţa de presă de marţi.

AS Roma și-a prezentat noul antrenor: e un tehnician celebru!



În vârstă de 73 de ani, Ranieri trece la clubul AS Roma într-un rol de consilier după ce a condus banca tehnică a echipei într-o perioadă de criză.



În vârstă de 67 de ani, Gasperini urmăreşte să îşi încununeze cariera printr-o contribuţie semnificativă la unul dintre cluburile cele mai importante ale Italiei.



Gasperini a recunoscut că a fost abordat de Juventus Torino, clubul din oraşul său natal şi echipa la care şi-a petrecut cariera în calitate de jucător la tineret.



''Am sentimentul că aceasta este calea corectă, în ciuda tuturor riscurilor pe care continui să mi le reamintesc'', a spus Gasperini.



''Ţinând cont de stilul meu în fotbal, simt că pot să am o contribuţie. Este o situaţie ideală. Este ceea ce intenţionez acum. Consider cu tărie că am făcut alegerea corectă'', a mai spus Gasperini.



Singura altă dată când Gasperini a antrenat o altă echipă mare a fost în 2011 când a stat doar cinci meciuri, fără victorie, pe banca echipei Inter Milano.



Dar Claudio Ranieri a spus că Gasperini, care a semnat un contract pe trei ani, ar putea să apeleze la el pentru ajutor oricând apar probleme.



''Relaţia mea cu Gasperini va fi similară uneia de prietenie'', a spus Ranieri. ''Dacă el are nevoie de ceva, atunci voi încerca să rezolv acest lucru. Aceasta este responsabilitatea mea acum'', a mai spus Ranieri.



Gasperini este cel de-al patrulea antrenor pe banca echipei AS Roma într-un an şi jumătate de când Jose Mourinho a fost demis, după Daniele De Rossi, Ivan Juric şi Claudio Ranieri.



Ranieri a fost angajat în luna noiembrie când AS Roma se chinuia pe locul 12 în clasament. El a dus echipa pe locul cinci la finalul campionatului în Serie A, pierzând doar un singur meci în cea de-a doua parte a sezonului.



După demiterea antrenorului naţionalei Italiei, Luciano Spalletti, în urmă cu zece zile, Federaţia italiană a apelat la Ranieri pentru preluarea echipei naţionale, dar acesta din urmă a refuzat propunerea.



''Respect Italia, dar eu sunt cu AS Roma'', a spus antrenorul născut la Roma, atunci când a fost întrebat să explice ceea ce s-a întâmplat mai concret.



Gennaro Gattuso a fost angajat ca antrenor al naţionalei Italiei.



Atalanta, sub comanda lui Gasperini, s-a numărat printre formaţiile care au marcat cel mai mare număr de goluri din Italia mulţi ani la rând, iar atacanţi precum Diego Milito (la Genoa), Duvan Zapata, Gianluca Scamacca şi Mateo Retegui au avut sezoane explozive în mandatul său.



''Echipele mele au marcat mereu multe goluri. Acesta este stilul meu şi cu siguranţă vreau să încerc acest lucru din nou cu AS Roma'', a explicat Gian Piero Gasperini



Creativul, dar fragilul fotbalist argentinian Paulo Dybala a mai jucat sub bagheta lui Gasperini la Palermo. ''Eu sper că nu voi schimba nimic privindu-l pe Dybala, cât timp este bun ca acum'', a spus Gasperini. ''Eu doar sper că el va fi sănătos şi într-o bună formă fizică'', a mai spus acesta.

Gasperini a spus că este dezamăgitor pentru fotbalul italian că singurele trofee câştigat la nivel european de cluburile din Serie A în ultimii 15 ani au fost Europa League, pe care l-a adus Atalanta anul trecut, şi Conference League, câştigat de AS Roma în anul 2022. Ultima echipă italiană care a câştigat Liga Campionilor a fost Inter Milano în anul 2010. Luna trecută, în finala Ligii Campionilor, Inter Milano a fost învinsă cu 5-0 de Paris Saint-Germain.



''Trebuie să joci cu un ritm rapid, pentru că atunci când mergi afară ei joacă repede'', a spus Gasperini. ''Poate trebuie să începem să ne uităm la lucruri un pic diferit. Pentru că aşa funcţionează şi aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm'', a mai adăugat noul antrenor al echipei AS Roma, care va juca în sezonul viitor în Europa League.

